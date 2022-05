L’arbitrage béninois sera à l’honneur au Togo lors du match Togo# Eswatini comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). L’arbitre Louis Houngnandandé est désigné par la Confédération africaine de football (CAF) pour officier le match entre le Togo et l’Eswatini le 3 juin 2022 au stade Kégué de Lomé. Il sera assisté par ses compatriotes Éric Ayimavo, premier assistant et Narcisse Kouton, deuxième assistant. Rafiou Ligali est choisi pour être le 4ème arbitre de cette rencontre.

Les Eperviers du Togo, récents adversaires des Ecureuils du Bénin en amical lors de l’Antalya Cup 2022 en Turquie, le Togo de l’entraineur Paolo Duarté qui veut et également surtout retrouver la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire après avoir manqué les deux dernières éditions en Egypte en 2019 et au Cameroun en 2022. Il faut signaler aussi que le Niger a choisi la pelouse du stade de l’amitié « Général Mathieu Kérékou» de Kouhounou pour accueillir ses matches à domicile pour cette campagne pour la route vers la Can 2023. Le Mena du Niger reçoit donc la Tanzanie à Cotonou le samedi 4 juin 2022 avec des arbitres togolais.