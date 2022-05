La semaine dernière, Elon Musk a été accusé d’inconduite sexuelle par une hôtesse de l’air. Les heures qui ont suivi, l’homme le plus riche de la planète avait réagi dénonçant une « affaire politique ». Il y a quelques Insider qui reprenait une information de Bloomberg révélait que la richesse d’Elon Musk a baissé de 10 milliards de dollars vendredi pendant que l’action de Tesla a également chuté.

La récente accusation d’une hôtesse de l’air concernant le milliardaire Elon Musk a eu des conséquences sur sa fortune et sur ses affaires. En effet, selon Insider qui cite l’agence Bloomberg, Elon Musk a perdu 10 milliards de dollars en une seule journée après que des allégations d’inconduite sexuelle à son encontre ont été diffusées sur la toile. Elon Musk valait environ 212 milliards de dollars jeudi, selon le Bloomberg Billionaires Index.

Après l’annonce des allégations jeudi soir, sa fortune a chuté à environ 201 milliards de dollars, selon l’indice. Selon Insider, un analyste a déclaré que les partisans de Tesla craignaient « le risque d’homme clé ». Pour rappel, les allégations avait fait réagir le milliardaire américain. « Les attaques contre moi doivent être vues à travers une lentille politique – c’est leur livre de jeu standard (méprisable) – mais rien ne me dissuadera de me battre pour un bon avenir et votre droit à la liberté d’expression », avait écrit l’homme le plus riche de la planète sur Twitter.