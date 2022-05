Le richissime homme d’affaires américain Elon Musk est accusé d’inconduite sexuelle sur une hôtesse de l’air. L’information a en effet été relayée abondamment par la presse américaine ce jeudi 19 mai. L’incident se serait produit dans l’un de ses avions privés en 2016. Le patron de SpaceX aurait demandé un massage complet à l’hôtesse. Par la suite, il aurait également touché la jambe de la femme sans autorisation et lui promet un cheval si elle lui faisait un massage érotique à bord de l’avion.

L’hôtesse décline l’offre

Tout ceci se serait produit alors que le richissime homme d’affaires américain était à bord de son avion en partance pour Londres. Les différentes confidences ont été faites par la jeune femme à un de ses amis. Ce dernier confiait notamment que le patron de Tesla « a exposé ses organes génitaux ». L’hôtesse aurait tout simplement décliné l’offre faite par Elon Musk.

Des accusations politiques selon Elon Musk

Toujours selon les informations rapportées par les médias, SpaceX aurait réglé la plainte pour inconduite sexuelle en versant à la femme un montant évalué à 250 000 $. De son côté, Elon Musk estime qu’il s’agit d’une affaire politique. « Les attaques contre moi doivent être vues à travers une lentille politique – c’est leur livre de jeu standard (méprisable) – mais rien ne me dissuadera de me battre pour un bon avenir et votre droit à la liberté d’expression », lance-t-il dans une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu.