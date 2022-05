Des changements ont été opérés dans l’équipe New-Yorkaise Knicks. DeSagana Diop prendra désormais sous sa direction la League G remplaçant ainsi Derrick Alston. Encore assistant dans l’organisation il y a quelques jours, Diop change de place dans l’organisation des Knicks en tant qu’entraîneur-chef de son équipe Westchester League-G. D’autres défis sont dorénavant placés devant le nouvel entraîneur dont la signature crée déjà une certaine intrigue.

C’est officiel, DeSagana Diop devient le coach des Knicks en G-League. Premier Sénégalais à avoir joué en NBA, DeSagana est le cousin de Makhtar N’Diaye, directeur du personnel des Knicks. Ce nouveau poste serait d’ailleurs une opportunité pour lui de revoir certaines têtes à New York ; comme par exemple, Johnny Bryant, avec qui il a travaillé à Utah, actuellement assistant coach de Tom Thibodeau ou encore Leon Rose, le président des Knicks, qui était son agent à l’époque où Diop était joueur.

Au fil du temps, l’ancien joueur au centre du NBA semble avoir cumulé assez d’expériences pouvant lui permettre d’assumer pleinement son actuel poste, comme le témoigne d’ailleurs son CV. En effet, originaire du Sénégal, Diop a été assistant du Jazz de 2016 à 2020 où il a notamment travaillé avec Rudy Gobert. Il a aussi travaillé avec l’actuel assistant des Knicks, Johnny Bryant à Utah et a entraîné Donovan Mitchell, l’actuelle cible commerciale des Knicks. Après sa retraite, Diop a également entraîné les Texas Legends de la League-G de 2014 à 2016 et le voici encore de retour dans la League-G. Avec 601 matchs à son actif au NBA, Diop a joué de 2001 à 2013 avec Cleveland, Dallas, les Nets et Charlotte.

Ayant pour agent Leon Rose, le président des Knicks, Diop quitte un poste d’assistant de la NBA pour devenir entraîneur-chef de la League-G. Il a été embauché par Houston essentiellement pour être un grand entraîneur après une carrière de 12 ans dans la NBA en tant que centre défensif respectable. Cette promotion laisse par ailleurs à croire que DeSagana pourrait bien être promu au club NBA à tout moment au cours de la saison 2022-23, en cas de changement de personnel. Il faut rappeler que Les Westchester Knicks ont par ailleurs un poste vacant au sein du personnel d’entraîneurs de la NBA suite au départ de l’assistant Kenny Payne pour Louisville.