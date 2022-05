Depuis le mois de Février dernier, la tension est vive entre la Russie et l’Ukraine après que le premier a lancé une offensive militaire chez le second. Après des massacres, les deux pays se rejettent souvent la balle accusant l’autre d’être responsables. Ce lundi, une explosion s’est produite dans le centre de la ville de Melitopol, dans la région de Zaporojie. Les autorités de la région parlent d’attentat et accuse Kiev.

L’explosion d’une voiture à Melitopol est une attaque terroriste de Kiev. C’est en tout cas ce que pense Galina Daniltchenko, la chef par intérim de l’administration militaro-civile de la ville qui s’est confiée à la chaîne de télévision Rossiya 24. Pour elle, l’attentat visait à intimider les civils. « C’était un acte terroriste cynique de la part du régime de Kiev. Un acte visant des civils de la ville parce que ce sont des civils qui ont été blessés« , a-t-elle indiqué.

Pour rappel, une explosion s’est produite lundi matin dans le centre de la ville de Melitopol, dans la région de Zaporojie. « Aujourd’hui, vers 07h40, en plein cœur de la ville, de la fumée noire était visible dans le centre-ville« , a écrit Vladimir Rogov, un membre du conseil principal de l’administration militaro-civile de la région de Zaporojie sur Telegram. Selon Galina Daniltchenko, l’état des deux victimes de l’explosion est stable, elles sont hospitalisées et reçoivent les soins nécessaires.