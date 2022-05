L’offensive russe lancée par la Russie en Ukraine, le 24 février 2022 avait déclenché de vives réactions des pays occidentaux et des Etats-Unis. Ces derniers avaient condamné l’action du Kremlin et imposé de lourdes sanctions contre l’Etat russe. Ces mesures punitives concernent notamment les secteurs économiques et financiers. Aussi, visent-elles par ailleurs les entreprises russes mais aussi des personnalités proches du pouvoir russe. Ces dernières ont notamment vu leurs biens être saisis à travers l’Europe et aux Etats-Unis.

Le document valide l’interdiction de l’exportation des produits

En réponse à ces sanctions, le chef de l’Etat russe Vladimir Poutine, a signé ce mardi 3 mai 2022, un décret relatif à de nouvelles sanctions économiques. L’information a été rendue publique par le Kremlin, qui a souligné que le décret concerne les sanctions économiques à l’encontre des « actions inamicales de certains États étrangers et d’organisations internationales ». Le document signé par Vladimir Poutine valide l’interdiction de l’exportation de produits mais aussi de matières premières contre ces derniers.

Le gouvernement russe a 10 Jours pour dresser la liste

Le décret interdit aussi toute transaction avec les sociétés étrangères et individus cibles. Il autorise par contre les parties russes à ne pas remplir leurs obligations contractuelles vis-à-vis des entreprises en question. Notons que la liste des personnes morales et physiques n’a pas encore été établie. A ce niveau, le gouvernement russe a une durée de 10 Jours pour la dresser. Pour rappel, la signature du décret par Vladimir Poutine intervient plusieurs jours après qu’il ait menacé d’autres clients de l’Union européenne, concernant le gaz russe. Cette menace survient suite à la coupure du gaz à la Pologne et à la Bulgarie.