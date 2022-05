Le rappeur Tekashi 6ix9ine fait parler de lui une nouvelle fois. Au cours d’une récente interview avec Math Hoffa, le rappeur Fat Joe s’en est pris violemment à son collègue Tekashi 6ix9ine qui est très souvent au cœur des polémiques. Fat Joe n’a pas fait la langue de bois et a prononcé des mots durs à l’endroit du rappeur 6ix9ine qui selon les médias était au bord de la faillite. Tekashi 6ix9ine n’est pas resté muet après les attaques de son ainé.

Tekashi 6ix9ine ne compte pas se laisser faire après les attaques de son ainé Fat Joe. Le rappeur a décidé de répondre à Fat Joe en s’adressant au média américain TMZ. « Fat Joe est jaloux de 69. 69 a fait plus dans sa jeune carrière que Fat Joe n’a jamais fait dans sa longue carrière« , a affirmé au premier abord le rappeur Tekashi 6ix9ine qui ajoute « Fat Joe a dit que j’étais misérable et que je voulais mourir? Fat Joe est misérable et veut mourir parce que Fat Joe n’a pas la moitié de ce que 69 a en argent et en voitures. »

Il ne s’est pas arrêté là.Tekashi 6ix9ine est allé jusqu’à traiter Fat Joe de menteur. « Fat Joe a dit que je n’étais pas un gangster, tout était pour une promotion ? C’est une fausse nouvelle. Quelle est sa preuve que j’ai jamais dit ça ? Il n’y a aucune preuve. Il ment. » Pour rappel, lors d’une conversation avec Math Hoffa, Fat Joe a déclaré ceci : «Je vais juste être honnête avec vous – ce n*gro est un nul. C’est un connard, un suc3ur, une garce. Je suis sobre. (…) Ce genre de conneries que ce mec fait, je suis convaincu qu’il veut mourir – et je ne lui souhaite pas ça ou rien du genre – mais je suis convaincu qu’il est misérable dans son corps. Il ne peut pas se regarder dans le miroir».