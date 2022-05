Portée sur les fonts baptismaux le samedi 19 février 2022, l’Association des Anciennes footballeuses du Bénin (2A Foot-Bénin) présidée par Constance Meffon a organisé le samedi 08 mai 2022 à Cotonou un match de gala dans le cadre de la célébration de la fête des mères par anticipation. Cette fête des mères est prévue au Bénin pour être célébrée le 29 mai 2022. Le match de gala a permis aux anciennes footballeuses de montrer à la face du monde qu’elles n’ont pas perdu leurs réflexes de jeune âge, leur technicité et leur condition physique et aussi surtout de se faire plaisir entre elles.

Soglo Flora, ancienne gardienne de but et 1ère vice-président de 2A Foot-Bénin a déclaré que toutes ses camarades sont heureuses de jouer ce match de gala et qu’elles sont toutes motivées. Selon elle, l’objectif visé par l’association, «c’est de faire la promotion du football féminin au maximum » à chaque fois qu’elles auront «l’occasion de commémorer ces genres d’événement ». Elle a fait savoir que les anciennes footballeuses vont «essayer de faire le maximum pour toucher le maximum de filles possibles».

Donnant les raisons de l’anticipation de la célébration de la fête des mères à travers la rencontre de gala, la 1ère vice-présidente de 2A Foot-Bénin a laissé entendre qu’«il y a le programme de Nonvitcha» qui les attend et qu’elles se mobilisent pour ça . C’est pour cela qu’elles ont trouvé que «c’est un peu juste de jouer le 29 mai prochain et de préparer encore un autre match à Grand-Popo 5 jours après ».

Concernant la rencontre que les anciennes footballeuses vont disputer à Grand-Popo, Soglo Flora a tenu à préciser qu’elle et ses coéquipières ont « toujours joué des matches avec les hommes » quand elles étaient «encore en activité pour les compétitions» et qu’elles ont «gardé de bonnes relations avec tous ces gens». Selon elle, «l‘occasion était bonne pour aller faire la promotion non seulement du football féminin, faire connaitre 2A foot–Bénin au-delà de Cotonou» puisqu’elles est «la représentante des anciennes footballeuses par seulement sur Cotonou» et que les anciennes joueuses de football comptent organiser des compétitions «un peu partout sur le territoire national quand l’occasion se présentera».