L’ancien premier-ministre français François Fillon a écopé en appel d’un an de prison ferme dans l’affaire relative aux emplois fictifs. La Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur ce dossier ce lundi 9 mai 2022. Sa condamnation intervient pour détournement de fonds publics, complicité et recel d’abus de biens sociaux. La justice française a assorti la condamnation à une amende de 375.000 euros et une peine de dix ans d’inéligibilité.

La Cour d’appel de Paris a tout de même été moins sévère avec l’homme politique français. Il avait écopé devant le tribunal correctionnel de Paris en juin 2020, d’une condamnation de cinq ans de prison dont deux ferme. La compagne de François Fillon écope pour sa part de deux ans de prison avec sursis. L’autre mis en cause de cette affaire est Marc Joulaud, le suppléant de François Fillon alors qu’il était élu au Parlement français.

612.000 euros nets de revenus

Ce dernier a été condamné à trois ans de prison avec sursis. Il lui est reproché d’avoir embauché en tant que attachée parlementaire Penelope Fillon. Rappelons que l’affaire avait débuté depuis 2017. Le média français Canard enchaîné avait révélé que François Fillon avait embauché son épouse. Cette dernière était notamment l’assistante de son époux, puis avait occupé le même poste avec le suppléant de François Fillon. Elle aurait perçu pour cet emploi une rémunération évaluée à 612.000 euros nets.