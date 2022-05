Éric Zemmour, président du parti « Reconquête ! », a réservé sa première interview depuis sa défaiteà la présidentielle à BFMTV ce lundi soir. « Je suis très tenté. J’hésite encore pour une raison simple: est-ce que je pourrais en me présentant dans une circonscription, aider tous mes camarades qui sont sur le pont? », a avoué le candidat de l’extrême-droite quant le journaliste lui a posé une question relative à sa participation aux législatives. « Mon bonapartisme me tente et me pousse à me présenter », a-t-il quand-même ajouté.

« C’est évidemment mon échec et ma déception », a dit M. Zemmour en commentant les résultats du premier tour de la présidentielle. En expliquant les raisons de sa défaite, l’homme politique s’est dit être victime du bombardement médiatique et idéologique incessant. Pour rappel, le candidat de Reconquête, qui a récolté 7% des voix, est arrivé quatrième du scrutin. Les élections législatives se dérouleront également en deux tours, les 12 et 19 juin.