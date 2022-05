Le débat en France depuis quelques jours tourne autour de l’affaire Gana Gueye. Le footballeur sénégalais a en effet évité de porter le maillot en soutien à la communauté LGBT et déchaîné les passions. D’aucuns l’accusent d’homophobie, d’autres estiment qu’il n’a rien d’homophobe et qu’il est libre de porter le maillot ou pas tant qu’ils n’insultent pas la communauté LGBT.

Le footballeur sénégalais a d’ailleurs été soutenu par plusieurs personnalités dont le président sénégalais Macky Sall, le le rappeur Booba et l’animateur Claudy Siar. Sur la toile, ce dernier a d’ailleurs ressorti un article de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui appuie son soutien au footballeur. Il faut rappeler que Claudy Siar a bien signifié dans de précédentes publications être absolument contre l’homophobie, mais soutient toute personne dans sa liberté tant qu’elle n’enfreint pas les lois et ne discrimine pas. «Le problème en France, vient des élites qui rusent avec les principes établis par la république ! La « pseudo affaire » idrissa gueye nous le rappelle ! Lisez l’article 10 des droits de l’homme et du citoyen que l’on doit à la france ! Et foutez lui la paix ! « liberté d’expression à géométrie variable !! « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».»

Il y quelques heures, la fédération sénégalaise de football a critiqué le comité d’éthique de son homologue français. Pour la fédération sénégalaise de Football, le comité d’éthique de la fédération française use de discrimination envers le joueur. « La tournure de la correspondance est d’autant plus inquiétante en ce qui concerne le respect des droits élémentaires du joueur Idrissa Gana Guéye qu’on y lit cette phrase qui sonne comme une sentence comminatoire sans jugement préalable» Lire la suite