Dans un communiqué publié ce mardi soir, le gestionnaire du réseau de transport de gaz ukrainien (GTSOU) a décidé de suspendre les opérations à un point de transit majeur parlant « d’ingérence des forces d’occupation ». La station de mesure de Sokhranivka traite jusqu’à 32,6 millions de mètres cubes par jour, soit environ un tiers du gaz russe qui transite par l’Ukraine vers l’Europe, a indiqué l’opérateur.

Le flux de gaz russe à travers l’Ukraine vers l’UE a chuté ce mercredi près que l’opérateur ukrainien du gazoduc a refusé de continuer à prendre du gaz dans les régions du pays sous le contrôle des troupes russes. «À la suite de l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, plusieurs installations de GTS sont situées sur un territoire temporairement contrôlé par les troupes russes et l’administration d’occupation… L’Ukraine n’est plus responsable du transport du gaz russe à travers les territoires ukrainiens sous occupation militaire russe » a déclaré un responsable ukrainien. C’est la première fois que l’Ukraine s’en prend à la livraison de gaz russe vers l’Europe.

En contrepartie, l’Ukraine a exigé que la Russie déplace ses flux de gaz de l’interconnexion connue sous le nom de Sokhranivka (actuellement sous contrôle russe) vers un point transfrontalier plus au nord-ouest, connu sous le nom de Sudzha (une zone toujours sous contrôle ukrainien). Le russe Gazprom, a déclaré qu’une telle reconfiguration serait « techniquement impossible« . « Le transit par Sokhranivka a été assuré dans son intégralité, il n’y a eu aucune plainte de contreparties et il n’y en a pas… Gazprom remplit pleinement toutes ses obligations envers les consommateurs européens, fournit du gaz pour le transit conformément au contrat et à l’accord de l’opérateur, les services de transit sont entièrement payés » a justifié la compagnie russe sur Telegram.