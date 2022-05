Hier jeudi 12 mai, le Bénin et le Nigéria ont signé un accord bilatéral pour la création, l’opérationnalisation et la gestion du poste de contrôle juxtaposé de Sèmè-Kraké. C’est à la faveur d’une réunion ministérielle entre le béninois Romuald Wadagni, ministre de l’économie et des finances et la nigériane Gbémisola Ruqayyah Saraki, sénatrice et ministre d’Etat chargé des transports de la République fédérale du Nigéria, rapporte le quotidien Le Matinal.

Pour la libre circulation des personnes, des biens et services

Cet accord est un acte décisif posé en faveur de la libre circulation des personnes, des biens et services sur le corridor Cotonou-Lagos notamment. Rappelons que le poste de contrôle juxtaposé de Sèmè-Kraké a été mis en exploitation en octobre 2018 par les présidents Buhari et Talon. Il aide à fluidifier les échanges tant des marchandises que des personnes, entre les deux pays voisins.

Le ,poste est subdivisé en zones pour les opérations de transport de véhicules commerciaux et de passagers, de manutention et du fret de marchandises, du transit et d’inspection du bétail. Financé par l’Union européenne, le poste a coûté 18 millions d’euros.