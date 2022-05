« Quand un arrêté fixe le prix du pain, il faut bien qu’il y ait des conditions de travail qui permettent que ce prix soit respecté ». Ces propos sont de Gatien Adjagboni, président de l’Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangeries-pâtisseries du Bénin (Anapeb). L’homme se confiait à la radio Océan FM sur les difficultés qu’éprouvent les boulangers au Bénin. En effet, le sac de la farine de blé continue de revenir plus cher malgré les mesures d’exonération de TVA sur ce produit.

Le président de l’Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangeries-pâtisseries du Bénin (Anepeb) plaide pour une subvention de l’Etat aux boulangers « afin de leur permettre de rester dans la structure du pain » parce qu’il n’est plus aisé dans rester dans le secteur avec le prix des intrants pratiqués actuellement sur le marché. « Nous sommes en train de plaider en direction du gouvernement pour que le comité intergouvernemental qui va être mis sur pied au sein du Ministère de l’industrie et du commerce puisse approfondir les réflexions et discuter aussi à la base pour octroyer une subvention pour les boulangeries afin de leur permettre de rester dans la structure du pain » a déclaré Gatien Adjagboni sur Océan FM selon les propos rapportés par Le Matinal.

Exonération complète des droits de douane…

Par ailleurs, l’Anapeb propose qu’on accorde aux meuniers une exonération complète des droits de douane sur l’importation de blé afin de réduire l’impact du renchérissement des cours de la céréale sur le prix de la « farine boulangère ». Il faudra aussi dans le même temps veiller au respect du prix de cession du moulin aux acteurs, suggère l’Anapeb. Elle propose aussi le lancement d’une étude indépendante sur la structure du pain.

Ceci permettra de comprendre au mieux la logique des charges de fonctionnement dans une unité de production du pain croit savoir le président de l’Association. La faitière des boulangeries du Bénin a déjà fait ses suggestions aux ministères des finances, de la santé, de l’industrie, du développement, du commerce et des petites et moyennes entreprises dans le cadre d’une tournée.