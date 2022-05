Cela fait plus d’un an que la légende du football, l’Argentin Diego Maradona, est décédé. Ce dernier est mort d’un arrêt cardiaque suite à une opération et après son soixantième anniversaire. Même s’il n’est plus présent physiquement, ses nombreux fans se souviennent toujours de lui. Ainsi, pour rendre hommage à la défunte star du ballon rond, une fintech argentine a décidé de lui dédier un avion. Il s’agit en effet du Tangos D10S, un appareil composé d’une douzaine de places, qui a été dévoilé le mercredi 25 mai 2022.

« Je suis fou de Maradona »

Le fuselage de l’avion montre Maradona donnant un baiser à un trophée de la Coupe du monde. Le visage de la star se trouve aussi sur la queue de l’appareil. Par ailleurs, les deux ailes montrent la célébration des deux buts de l’ancien joueur lors de la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre, en quart de finale de la Coupe du monde en 1986. Dans une interview accordée au média britannique Reuters, Gaston Kolker, patron de la fintech Give and Get, a confié que Diego Maradona est son idole. « Je suis fou de Maradona [et je suis] l’une de ces personnes qui regardent encore des vidéos de Diego avant d’aller dormir le soir » a-t-il déclaré.

Un maillot de Maradona vendu à 8,78 millions d’euros

Notons que la fintech a l’intention de faire voler l’appareil dans l’espace aérien argentin, tout en projetant l’amener au Qatar pour la Coupe du monde qui aura lieu en novembre prochain. Pour mémoire, le Tangos D10S a été dévoilé plus d’un mois après la vente du maillot de la légende du ballon rond à 8,78 millions d’euros. D’après les informations rapportées par les médias, il s’agit du maillot porté par Diego Maradona (dénommé Main de Dieu), lors du match qui a eu lieu en 1986, entre l’Angleterre et l’Argentine et qui s’est soldé par un score de (2-1 en faveur de l’Argentine).