L’Otan a refusé de respecter les initiatives russes en matière de sécurité dans le but de dominer le monde. C’est ce qu’a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d’une conférence de presse organisée à l’issue de ses entretiens avec le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdel Latif bin Rashid al-Zayani. Il a notamment rappelé aux dirigeants bahreïnis les efforts déployés par la Russie au cours des 15 dernières années pour « assurer de manière fiable la sécurité sur le continent européen et dans l’ensemble de la région euro-atlantique« , ainsi que les nombreuses initiatives de Moscou qui « n’ont pas reçu de considération respectueuse, de réponse respectueuse » de la part de l’Otan et des États-Unis.

« Cette situation a démontré la volonté de nos partenaires occidentaux de mener leurs affaires non pas sur la base de l’égalité, non pas sur la base des principes de la Charte des Nations unies, notamment le principe du respect de l’égalité souveraine des États, mais sur la base du diktat, de leur conviction irrémédiable qu’ils ont la vocation de diriger le monde entier« , a souligné le ministre. M. Lavrov a ajouté que la Russie continuerait à défendre les principes du droit international et de la Charte des Nations unies, que l’Occident viole en promouvant de toutes ses forces le concept d’unipolarité.

« Selon ce concept, l’Occident décide de tout. Pendant ce temps, l’Otan joue le rôle de gendarme mondial, ce n’est pas du tout une alliance défensive. Elle joue un rôle dans la sécurité mondiale, y compris dans la région dite indopacifique, en annonçant ouvertement la nécessité de contenir la République populaire de Chine et la Russie, bien sûr. Et le concept d’un ordre fondé sur des règles suppose que cette domination de l’Occident s’exerce avec les États-Unis en charge de tout« , a expliqué le ministre russe des Affaires étrangères. (Tass)