Les patients ayant souffert d’une forme sévère du coronavirus sont exposés à des risques de troubles psychiatriques, neurologiques et cognitifs après la maladie. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une récente étude publiée par des chercheurs de l’Université de Cambridge et de l’Imperial College de Londres (Royaume-Uni) dans la revue eClinical Medecine. Les scientifiques ont en effet effectué les travaux de recherche sur près de 50 patients ayant souffert du Covid-19 six mois après leurs infection. Ces patients dont l’âge moyen est de 51 ans ont réagi comme des personnes de 70 ans.

De basses performances cognitives

Le constat est que les patients ayant été infecté par le virus ont enregistré les scores les plus bas et ont été plus lent à répondre aux questionnaires comparativement aux autres. Il a également été remarqué que les patients ayant été admis en réanimation avaient les performances cognitives les plus basses. Toujours selon les résultats de l’enquête, certains parmi les patients ont été suivis jusqu’à 10 mois après leurs infections.

« Certaines personnes peuvent ne plus récupérer… »

« Nous concluons que le rétablissement des facultés cognitives est, au mieux, lent », indique des responsables de l’étude. « Nous avons vu une amélioration très lente. Même si elle n’était pas statistiquement significative, au moins elle allait dans la bonne direction, mais il est possible que certaines de ces personnes ne récupèrent jamais entièrement.», a expliqué pour sa part le directeur de l’étude, David K. Menon.

Plusieurs personnes souffrent encore

On retient de façon générale que, plusieurs milliers de personnes sont exposées à ces problèmes. Selon les statistiques de Adam Hampshire, chercheur à l’Imperial College et auteur principal de l’étude, plusieurs milliers de personnes en Angleterre ont été hospitalisées à cause du Covid-19. Il fait ainsi savoir qu’après la pandémie, nombreuses sont ces personnes qui sont exposées à ces troubles. «Un grand nombre de personnes souffrent encore de ces problèmes de cognition des mois après », a déploré le scientifique.