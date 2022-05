La Russie est critiquée depuis plusieurs mois à cause de l’offensive qu’elle a lancé en Ukraine au cours du mois de Février. Les occidentaux ont décidé d’imposer des sanctions contre le pays pour faire pressions sur les autorités. Dans certains pays, les monuments russes sont vandalisés. Ce jeudi, le Kremlin par la voix de Dmitri Peskov a réagi sur ce sujet mais aussi sur la situation vécue par les diplomates russes à l’étranger.

La profanation des monuments russes à l’étranger est une bacchanale, les diplomates mettent tout en œuvre pour y faire face. C’est ce qu’a déclaré jeudi le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. « Le ministère des Affaires étrangères mène au quotidien un travail diplomatique très intense pour lutter contre cette bacchanale qui sévit désormais dans de nombreux pays européens« , a fait savoir le porte-parole du Kremlin.

Les diplomates russes vivent « une période très difficile », mais ils « font tout leur possible pour y faire face, ils entrent en contact avec les autorités officielles ». C’est ce qu’a également déclaré ce jeudi 26 Mai 2022, M. Peskov, le porte-parole du président russe Vladimir Poutine. « Toutes les mesures possibles permises par la pratique diplomatique et les relations interétatiques sont prises. Il y a malheureusement tout simplement trop de bacchanale », a souligné M. Peskov. Plus tôt ce jeudi, l’ambassade de Russie en Autriche a annoncé que le symbole du bataillon nationaliste ukrainien Azov avait été peint sur un mur derrière le monument aux soldats soviétiques à Vienne.