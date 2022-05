Alors que la situation qui a prévalu aux abords du Stade de France samedi soir continue de susciter des réactions au sein de l’opinion publique, le président français Emmanuel Macron refuge d’opiner sur l’affaire. En effet, à la faveur d’une conférence de presse ce mardi 31 mai à Bruxelles, l’actuel patron de l’Élysée a refusé de répondre à une question allant dans ce sens. « Je ne ferai aucun commentaire sur ce qui relève du gouvernement et ce qui a déjà été instruit », a-t-il lancé lors de la sortie médiatique.

Pour l’heure, deux différentes enquêtes ont été diligentées suite à l’incident. La première est ouverte par le Parquet de Bobigny lundi 30 mai pour « escroquerie en bande organisée ». La seconde est ouverte par l’UEFA pour « examiner les prises de décisions, les responsabilités et les comportements de toutes les parties impliquées dans la finale ». Rappelons que, la situation avait suscité une vague de réaction au sein de l’opinion publique.

La racailles fait la loi selon Zemmour

La dernière est celle d’Eric Zemmour qui a tiré à boulets rouges sur le gouvernement. Pour le candidat d’Extrême-droite, «cette mésaventure de Monsieur Darmanin annonce le quinquennat qui vient, c’est-à-dire le quinquennat de l’avènement de racailles qui font la loi de plus en plus». «Le problème n’est ni les supporters anglais, ni les policiers, le problème c’est que la Seine-Saint-Denis est devenue largement une enclave étrangère» où «on ne parle plus guère français, où les gens ne sont plus habillés à la française, où les mœurs ne sont plus guère françaises», a poursuivi le leader du parti de l’Extrême Droite française.