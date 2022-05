Le 4 juin 2022 au stade «Abdoulaye Wade» de Dakar, les Ecureuils du Bénin qui se préparent activement au stade de l’amitié Général «Mathieu Kérékou » de Kouhounou affronteront les Lions de la Téranga du Sénégal, ceci dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). C’est donc dans cette optique que des supporters béninois effectueront le déplacement sur Dakar pour aller supporter leur équipe et pousser les joueurs à la victoire.

Reçu ce mardi 31 mai 2022 sur Frissons radio, Léopold Houankoun, président du Conseil National des Supporters du Bénin (CNS-Bénin) a déclaré que le départ des supporters béninois pour le Sénégal aura probablement lieu ce mercredi 1er juin 2022. Il a fait savoir que ces supporters béninois seront composés « d’une délégation d’une dizaine de personnes, essentiellement composée du groupe d’animation » du Conseil national des supporters du Bénin et «quelques membres du bureau qui vont accompagner l’équipe au Sénégal ».

Léopold Houankoun a affirmé que le bureau exécutif du CNS-Bénin «a fait confectionner une centaine de tee-shirts» et que ces tee-shirts leur «permettront une fois arrivée au Sénégal » de les distribuer aux «étudiants béninois résidant au Sénégal qui vont d’ailleurs» les «accueillir à l’aéroport » puisque le CNS-Bénin «a déjà pris des attaches avec» eux.Il a tenu à préciser qu’«ils seront avec » eux «dans les gradins pour supporter les Ecureuils». Selon le président du CNS-Bénin, «l’animation sera au top à Dakar». «Soyez certain que le 12ème homme que nous sommes jouera pleinement sa partition pour la victoire des Ecureuils. On est parti pour les 3 points mais à défaut des 3 points, un match nul fera le plaisir des uns et des autres» a-t-il laissé entendre.