Le Bénin affronte le Sénégal le 04 juin prochain dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023. Les écureuils iront donc au pays de la Teranga pour y affronter ses lions dans quelques semaines. Lors de la conférence de presse du mardi 17 mars dernier, le coach par intérim du Bénin Moussa Latoundji, a clairement fait savoir que ses poulains n’iront pas au Sénégal en victimes expiatoires, encore moins pour limiter les dégâts.

« Nous sommes une nation qui veut avancer »

« Le mot là je ne veux pas entendre ça s’il vous plait. Limiter les dégâts ? Nous sommes une nation qui veut avancer. Limiter les dégâts, non. Il ne faut plus parler de ça. On veut jouer au foot. On joue 11 contre 11 sur le terrain, même si on sait que les sénégalais ils sont plus que nous, on joue 11 contre 11 » rappelle le coach par intérim des écureuils du Bénin. En clair, les poulains de Moussa Latoundji veulent bien débuter ces éliminatoires même s’ils iront en terrain hostile. L’entraîneur reconnaît cependant qu’il aura besoin des joueurs expérimentés pour bien négocier ce match.

Il va pour finir insister sur le fait que le Bénin ne fera pas le déplacement de Dakar pour « limiter les dégâts. On part là-bas pour aller faire quelque chose » assure-t-il. Pour rappel, les lions de la Teranga sont champions d’Afrique en titre. Quant au Bénin, il a été quart de finaliste lors de l’avant dernière Can qui s’est jouée en Egypte. Jusqu’aujourd’hui les écureuils n’ont jamais réussi à battre le Sénégal en compétition officielle, mais lors des matchs amicaux. Il est peut-être temps de gagner.