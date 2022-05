Le président américain Joe Biden a déclaré lundi que son administration n’enverrait pas à l’Ukraine de systèmes de missiles à longue portée pouvant frapper le territoire russe, contredisant des informations de CNN et du Washington Post affirmant que des responsables se préparaient à envoyer des armes dotées de capacités à longue distance. « Nous n’allons pas envoyer en Ukraine des systèmes de roquettes qui frappent la Russie », a déclaré le président américain Joe Biden.

Plus tôt, l’ambassadeur de Russie à Washington Anatoli Antonov a exprimé l’espoir que « le bon sens prévaudrait » et que les États-Unis n’enverraient pas d’armes de missiles à longue portée à Kiev selon Tass. Auparavant, le New York Times, citant des sources, avait rapporté que la Maison-Blanche avait décidé de fournir à l’Ukraine des lance-roquettes multiples M31, dont la portée de tir, en fonction des munitions, pouvait atteindre 500 km.

Les responsables ukrainiens ont demandé l’artillerie MLRS pendant des mois et le sénateur Rob Portman (R-Ohio), un membre influent de la commission sénatoriale des relations étrangères, a soutenu la demande dans un communiqué après avoir rencontré de hauts responsables militaires américains en Allemagne. « Cet armement défensif aidera l’Ukraine à défendre la partie orientale de son pays contre les avancées de la Russie » a affirmé le sénateur.