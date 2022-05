Du 21 novembre au 18 décembre 2022, le Qatar accueillera la prochaine Coupe du monde de la Fifa. C’est dans ce cadre que la Fédération internationale de football associations (Fifa) a dévoilé ce jeudi 19 mai 2022 la liste des 36 arbitres, des 69 arbitres assistants et des 24 arbitres assistants vidéo qui vont officier lors du Mondial Qatar 2022. Ces différents arbitres retenus par l’instance faîtière du football mondial ont été choisis sur la base de leur qualité et de leurs performances constatées pendant les compétitions de la Fifa et d’autres tournois nationaux et internationaux, joués au cours des dernières années.

L’Afrique sera représentée à ce Mondial Qatar 2022 par six (06) arbitres dont une femme. Il s’agit de la Rwandaise Salima Mukansanga, de l’Algérien Mustapha Ghorbal, du Sénégalais Maguette Ndiaye, du Gambien Bakary Gassama, du Zambien Janny Sikazwe et du Sud-africain Victor Gomes. La FIFA n’a pas manqué de faire confiance à dix (10) arbitres assistants africains et deux arbitres vidéo africains. Il faut signaler que pour cette prochaine Coupe du monde de football de la Fifa, les couleurs du continent africain seront défendues respectivement par le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, le Maroc et la Tunisie.

Liste officielle des 36 arbitres retenus par la Fifa

1-AL JASSIM Abdulrahman (QAT)

2-BARTON Ivan (SLV)

3-BEATH Chris (AUS)

4-CLAUS Raphael (BRA)

5-CONGER Matthew (NZL)

6-ELFATH Ismail (USA)

7-ESCOBAR Mario (GUA)

8-FAGHANI Alireza (IRN)

9-FRAPPART Stephanie (FRA)

10-GASSAMA Bakary (GAM)

11-GHORBAL Mustapha (ALG)

12-GOMES Victor (RSA)

13- KOVACS Istvan (ROU)

14-MA Ning (CHN)

15- MAKKELIE Danny (NED)

16-MARCINIAK Szymon (POL)

17-MARTINEZ Said (HON)

18-MATEU Antonio ESP

19-MATONTE CABRERA Andres Matias (URU)

20-MOHAMMED Mohammed Abdulla (UAE)

21-MUKANSANGA Salima (RWA)

22-NDIAYE Maguette (SEN)

23- OLIVER Michael (ENG)

24-ORSATO Daniele (ITA)

25-ORTEGA Kevin (PER)

26-RAMOS Cesar (MEX)

27-RAPALLINI Fernando (ARG)

28-SAMPAIO Wilton (BRA)

29-SIEBERT Daniel (GER)

30-Sikazwe Janny (ZAM)

31-TAYLOR Anthony (ENG)

32-TELLO Facundo (ARG)

33-TURPIN Clément (FRA)

34-VALENZUELA Jesus (VEN)

35-VINCIC Slavko (SVN)

36-YAMASHITA Yoshimi (JPN)