Cette semaine, la presse a largement relayé des informations selon lesquelles la Suède et la Finlande pourraient adhérer à l’Otan malgré l’avertissement russe. Les heures qui ont suivi, Moscou a avertit encore la Suède et la Finlande. Ce jeudi, la Russie par la voix de l’ancien Président Medvedev a encore envoyé un message à l’OTAN et aux deux pays qui envisagent de rejoindre l’organisation. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré que si la Suède et la Finlande rejoignaient l’OTAN, la Russie devrait renforcer ses forces terrestres, navales et aériennes dans la mer Baltique.

L’un des alliés les plus proches du président russe Vladimir Poutine a averti jeudi l’OTAN que si la Suède et la Finlande rejoignaient l‘alliance militaire dirigée par les États-Unis, la Russie devrait renforcer ses défenses dans la région, notamment en déployant des armes nucléaires. La Finlande, qui partage une frontière de 1 300 km (810 milles) avec la Russie, et la Suède envisagent de rejoindre l’alliance de l’OTAN. La Finlande prendra une décision dans les prochaines semaines, a déclaré mercredi la Première ministre Sanna Marin.

Medvedev a également explicitement évoqué la menace nucléaire en disant qu’il ne pouvait plus être question d’une Baltique « sans nucléaire » . « Il ne peut plus être question d’un statut dénucléarisé pour la Baltique – l’équilibre doit être rétabli« , a déclaré Medvedev, qui a été l’ancien président de Russie de 2008 à 2012. Pour rappel, plusieurs responsables russes, dont la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, ont mis en garde la Suède et la Finlande concernant leur possible adhésion à l’OTAN.