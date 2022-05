L’international joueur français Paul Pogba qui évolue au poste de milieu de terrain à Manchester United est à quelques pas de la fin de son contrat avec le club anglais, prévu pour le 30 juin 2022. Alors que le mercato (marché de transfert de joueurs) n’a pas encore commencé, la presse italienne semble avoir une idée précise de l’équipe que le footballeur intégrera. Selon les informations du média italien Gazetta Dello Sport, ce samedi 21 mai 2022, le club de Juventus de Turin aurait déjà bouclé le dossier de l’arrivée de Paul Pogba.

Un gain net de 7,5 millions d’euros par an

Le quotidien a ajouté que la Vielle dame a apprêté un contrat de trois ans à ce dernier. A cela s’ajoute un gain net de 7,5 millions d’euros par an plus bonus, le tout estimé à 10 millions d’euros. Par ailleurs, le média indique qu’une annonce officielle sur ce transfert se fera dans quelques jours. Notons que si ces informations sont vraies, Paul Pogba fera ainsi un grand retour en direction de son ancien club. En effet, il y a six années que le joueur avait quitté la Juve pour Manchester United avec un montant de la transaction élevé à 105 millions d’euros.

« Des fois, tu ne sais pas que tu es en dépression »

Pour rappel, ces informations de Gazetta Dello Sport interviennent plus d’un mois après que le joueur se soit confié sur sa dépression à Manchester United. Dans une interview accordée au média français Le Figaro, il avait lié la situation à la pression subie par les joueurs qui sont exposés quotidiennement par rapport à leur performance sur le terrain ainsi que dans le club. « Je l’ai connu, mais on n’en parle pas. Des fois, tu ne sais pas que tu es en dépression, tu veux juste t’isoler, être tout seul, ce sont des signes qui ne trompent pas. À titre personnel, cela a commencé quand j’étais avec José Mourinho à Manchester (saison 2016-2017). […] » avait-il notamment déclaré.