Le président de la République du Bénin Patrice Talon s’est prononcé le mardi 26 avril 2022 au Palais de la Marina de Cotonou lors de la rencontre Gouvernement-Syndicats sur le projet de texte de loi portant traitement et pension des anciens députés au Bénin. Le Chef de l’Etat a profité de cette rencontre avec les partenaires sociaux pour exprimer ses réserves par rapport à la démarche des députés mais l’ancien ministre et ancien député, Bernard Lani Davo, reçu ce mercredi 11 mai 2022 sur Radio Bénin, a défendu avec force et arguments qu’«une pension pour les anciens députés, ne semble pas imméritée».

L’ancien député Bernard Lani Davo a déclaré qu’il fait «partie des premiers députés qui ont initié la proposition de loi » sur la pension des anciens députés. Il a fait savoir que lui et ses collègues députés de l’époque ont initié cette proposition de loi pour le fait qu’ils ont constaté qu’il y a «des anciens députés qui étaient dans des conditions telles qu’on ne peut pas penser que ces gens-là ont eu à défendre le peuple, leur population ». C’est pour cela qu’ils se sont dits qu’ «il serait bon qu’on prévoit en fonction de la durée du parlementaire, qu’on lui prévoit une petite pension». Mais, dit-il, «nos querelles internes n’ont pas pu» permettre de voter cette proposition de loi avant la fin de la mandature.

Pour permettre aux Béninois de connaitre le bien-fondé du vote d’une loi sur la pension de retraite pour un ancien député, l’ancien ministre Bernard Lani Davo a affirmé qu’«il faut que les gens comprennent quand même que quelqu’un qui a, à un moment donné, représenté des populations» et « qu’on le trouve demain tout malheureux, incapable de se payer une nourriture », il pense que «c’est surtout cette dignité-là » que les députés ont «voulu défendre maintenant».

Bernard Lani Davo a laissé entendre qu’«au regard de l’éthique si on n’a pas montré le bien-fondé d’une affaire de ce genre, on va se dire non» et soutenir que «les députés, les ministres, les présidents d’institution, au moment où ils étaient en activité, ils ont suffisamment sucé le peuple avant toutes explications qui en fait ne permettent pas de percevoir l’utilité, la nécessité de prévoir pour le parlementaire et des présidents d’institution une pension».

L’ancien ministre préconise donc qu’«il faut expliquer pour que le citoyen béninois comprenne que cette dépense qu’on veut effectuer là, ça contribue d’une manière indirecte au bien-être de tous ». Mais dans le cas où «si on n’explique pas et on l’impose, les gens vont croire que c’est un abus ». Il a insisté alors qu’il «serait utile et nécessaire qu’une pension soit mise en place pour payer les députés qui ne sont plus en activité, les président des institutions qui ne sont plus en activité».

Concernant la position du Chef de l’Etat à propos de la proposition de loi portant traitement et pension des anciens députés au Bénin, Bernard Lani Davo croit que «ces genres de disposition qui permettent de mettre à l’abri les dirigeants, ça contribue à beaucoup de choses». «Vous savez qu’à l’époque lorsqu’on pensait aux salaires des anciens présidents, on a dit mais si le Président sait qu’il part alors qu’il vivait dans d’autres conditions et qu’il n’aurait plus rien, c’est ça qui fait qu’il va refuser de quitter le pouvoir mais s’il sait qu’en quittant le pouvoir, il continue de contribuer à sa manière à la vie de son pays, il va accepter que les mandats s’exécutent» a-t-il lâché.