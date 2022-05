C’est inutile de le rappeler. Le président de la République n’est pas favorable à une pension pour les anciens députés. Il pense que la politique n’est pas un métier. « La pension provient de notre métier, ce pour quoi nous travaillons » estime Patrice Talon qui évoquait la question lors de sa rencontre avec les syndicats le 26 avril dernier. Seulement, du côté de l’Assemblée nationale, on ne lâche pas pour autant prise.

La députée de l’Union Progressiste Sèdami Médégan Fagla trouve que dans certains pays, être député est une fonction et les parlementaires ont une retraite. Il ne faudrait donc pas clore le débat sur la question. « Il y a des pays où c’est une fonction…La majorité des pays où il y a une Assemblée …, même autour de nous, tout de suite là, les députés ont une retraite. Donc c’est un débat qui peut se faire. Ce débat n’a rien de honteux » a déclaré la députée au micro de la radio Capp FM.

Le chef de l’Etat s’est « désengagé de ce débat »

Quand on lui rappelle que le chef de l’Etat n’approuve pas l’idée d’une pension pour les anciens députés, elle explique que Patrice Talon s’est « désengagé de ce débat ». Mais cela ne veut pas dire que ce débat n’a pas « d’intérêt pour les députés en leur sein. Donc ils sont obligés de continuer à mener le débat » assure la parlementaire. En réalité, les discussions sur la pension aux députés ne date pas d’aujourd’hui, comme l’indiquait Bernard Lani Davo , dans un entretien accordé mercredi dernier à la radio nationale.

Sédami Mèdégan Fagla le confirme d’ailleurs sur les ondes de Capp Fm. « Moi je suis de la 8e législature. Les camarades qui sont là depuis plusieurs législatures, nous expliquent que ce débat c’est comme un serpent de mer qui est là depuis. Donc à chaque législature ça revient…Les députés qui constituent le mandat remettent ça à l’ordre du jour, sur le tapis. Et c’est ce qui s’est passé, C’est un débat qui était là apparemment à la 7è législature et comme le disent les collègues, ça reviendra encore à la 9è, à la 10e, etc ».