Depuis l’annonce de la proposition de loi portant traitement et pensions des anciens députés au Bénin, la polémique s’est installée. Elle se nourrit des arguments des pour et des contre. Lors de la rencontre Gouvernement-syndicats du mardi 26 avril 2022 avec le Président de la République Patrice Talon au sujet de la revalorisation des salaires, la fronde contre cette proposition de loi de pension pour les députés est venue du Secrétaire général de la Confédération syndicale des Travailleurs du Bénin ( Cstb) , Kassa Mampo. Dans un entretien qu’il a accordé, ce lundi 02 mai 2022 à Radio Bénin, Joël Atayi Guèdègbé, expert en gouvernance et acteur de la société civile a qualifié cette proposition de loi des députés d’opportuniste.

L’expert en gouvernance a expliqué que «les députés ont sans doute voulu profiter du projet de loi en faveur des anciens présidents pour s’octroyer une pension de retraite comme c’est le cas ailleurs ». Pour Joël Atayi Guèdègbé, «le bon sens de la décence, le sens de l’éthique et le sens de la justice sociale aurait dû guider les initiateurs de cette proposition de loi ». Il a fait savoir que dans le cas où les députés décidaient quand même d’octroyer aux anciens députés une pension de retraite, il s’est demandé si les finances béninoises pourraient-elles supporter ces nouvelles charges.

Pour l’acteur de la société civile, «étendre ses avantages aux autres élus parait problématique au regard du niveau du développement du pays, de l’échelle des salaires et pour tout dire des difficultés objectives que notre pays rencontre avec les problèmes économiques mondiaux » et que, selon lui, «le sens du sacrifice, le sens de l’exemple aurait dû guider les initiateurs de cette proposition de loi qui s’est peut-être voulu opportuniste».

Joël Atayi Guèdègbé a affirmé que le Chef de l’Etat s’est très vite démarqué de l’initiative des députés. Pour lui, la réaction du Président Patrice Talon a permis à la population de connaitre officiellement la position du gouvernement. «Nous osons croire que ce type de manœuvre ne se répétera plus au risque de créer plus de crispation qu’on a besoin » a-t-il précisé.