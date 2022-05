La Russie est sous le coup de multiples sanctions depuis qu’elle a lancé son offensive en Ukraine. Au fur et à mesure que le temps passe, les pays occidentaux serre un peu plus la vis pour faire pression sur les autorités. Mais plus de trois mois après son démarrage, l’offensive en Ukraine se poursuit. Ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les pays qui veulent nuire à la Russie avec des sanctions se nuisent à eux-mêmes d’abord.

Les pays qui veulent porter atteinte à la Russie à l’aide des sanctions nuisent à eux-mêmes, a déclaré ce jeudi le président russe Vladimir Poutine lors du premier Forum économique eurasiatique. « Ceux qui y aspirent, nuisent d’abord à eux-mêmes. Aussi stables que puissent être les économies des pays qui mènent une telle politique aveugle, l’état actuel de l’économie mondiale montre que nos positions sont bonnes et fondées« , a-t-il indiqué selon l’agence de presse russe TASS.

Vladimir Poutine a par ailleurs souligné que depuis 40 ans, il n’y avait pas eu d’inflation aussi élevée dans ces pays développés. « Le chômage augmente, les chaînes de livraisons se rompent, les crises mondiales se renforcent« , a-t-il déclaré. Le chef du Kremlin Vladimir Poutine va plus loin en déclarant que ces facteurs « ont un impact sur l’ensemble du système des relations économiques et politiques ». « De plus en plus de pays veulent mener une politique indépendante et le feront. Aucun gendarme mondial ne pourra arrêter ce processus mondial naturel », a souligné Vladimir Poutine.