La Russie est sous le coup de multiples sanctions depuis que le pays a lancé une offensive en Ukraine. Alors que les bombardements se poursuivent sur le terrain depuis plusieurs mois, certaines organisations envisagent de mettre un peu plus la pression sur la partie russe avec de nouvelles sanctions. C’est le cas de l’Union Européenne qui se prépare à prendre de nouvelles mesures à partir de ce mercredi. A cette occasion, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne, a déclaré que Poutine doit payer «le prix fort» pour l’offensive russe.

Comme nous l’avons annoncé il y a quelques jours, l’UE se prépare à prendre un nouveau paquet de sanctions contre le pays dirigé par Vladimir Poutine à cause de l’offensive en Ukraine. Ce mercredi, la présidente de la Commission Européenne, a donné le ton dans son discours et lancé un appel aux états membres qui se penchent sur le nouveau paquet de sanctions pour que les importations de pétrole russe cessent. « Nous veillerons à éliminer progressivement le pétrole russe de manière ordonnée, de manière à nous permettre, à nous et à nos partenaires, de sécuriser des voies d’approvisionnement alternatives et de minimiser l’impact sur les marchés mondiaux. » a déclaré Mme von der Leyen qui reconnait que «ce ne sera pas facile».

La responsable européenne a également déclaré que son organisation devrait par ailleurs proposer des sanctions contre des personnalités militaires et bloquer la diffusion de la télévision publique russe dans les États membres de l’UE. Selon elle, ces mesures enverront un signal fort à la Russie. « Cela envoie un autre signal important à tous les auteurs de la guerre du Kremlin : nous savons qui vous êtes et vous en serez tenu responsable« , a déclaré Mme von der Leyen qui poursuit « avec toutes ces mesures, nous privons l’économie russe de sa capacité à se diversifier et à se moderniser.«