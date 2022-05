Le président russe Vladimir Poutine fait parler de lui une nouvelle fois. En visite en Bosnie, une ministre britannique a accusé le chef du Kremlin de « rançonner le monde » pour de la nourriture. Liz Truss, la ministre britannique des Affaires étrangères, puisque c’est d’elle qu’il s’agit a fait ce commentaire au cours d’une visite en Bosnie après avoir été interpellé par une question d’un professionnel des médias qui voulait savoir si elle soutenait la levée des sanctions en échange d’exportations de céréales ukrainiennes.

« Il est complètement épouvantable que Poutine essaie de rançonner le monde, et il arme essentiellement la faim et le manque de nourriture parmi les personnes les plus pauvres du monde« , a déclaré Mme Truss lors d’une visite en Bosnie jeudi selon l’agence de presse Reuters. « Nous ne pouvons tout simplement pas permettre que cela se produise. Poutine doit lever le blocus sur le grain ukrainien« , a poursuivi la responsable britannique.

Il y a quelques heures M Stoltenberg de l’OTAN avait estimé que Poutine a commis une « grosse erreur stratégique» en Ukraine. M Jens Stoltenberg avait par ailleurs estimé que l’offensive russe a « brisé la paix en Europe ». Il a relevé que paradoxalement, cela a poussé d’autres pays de la région à vouloir rejoindre l’alliance. M Stoltenberg faisait référence à la demande d’entrée de la Suède et de la Finlande.