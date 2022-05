Face au faible taux de couverture de l’éclairage public dans la plupart des 77 communes du Bénin voire nuls dans certaines d’entre elles, le Président Patrice Talon a inscrit dans son Programme d’’Action du gouvernement 2021-2026 au titre des priorités le projet d’éclairage public « Lumière Bénin». La mise en œuvre de ce projet permettra d’éclairer, par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération, l’ensemble des 77 communes de notre pays sur plus de 1600 km de voiries. Le gouvernement lors de son conseil des ministres du mercredi 4 mai 2022 a marqué son accord pour qu’il soit réalisé en mode partenariat public-privé, sous la conduite de le Société des infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) S.A.

Dans son rendez-vous hebdomadaire avec la presse, le Secrétaire général adjoint et porte–parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédj a déclaré ce vendredi 06 mai 2022 sur Radio Bénin que «le projet d’éclairage public du gouvernement baptisé « Lumière Bénin » est ni plus ni moins que la concrétisation d’une promesse de campagne du candidat Talon ». Il a fait savoir qu’«aujourd’hui, le conseil des ministres a donc validé la mise en œuvre de ce projet ».

Selon le porte-parole du gouvernement «il s’agit d’un projet qui va permettre ainsi que le Chef de l’Etat si était engagé alors candidat au cours de sa campagne d’électrifier les 77 communes de notre pays au niveau de leurs chefs-lieux et en plus même au niveau des arrondissements significatifs de certains d’entre eux». Concernant l’entretien de ces infrastructures d’éclairage public et la prévention des actes d’incivisme et de vandalisme souvent enregistrés, Wilfried Léandre Houngbédji a rassuré que le gouvernement prend toutes les dispositions pour y faire face.