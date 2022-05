Au Bénin, le conseil des ministres d’hier mercredi 11 mai 2022 a adopté des décrets relatifs à la représentation des trois confédérations syndicales de travailleurs représentatives et des deux organisations d’employeurs au sein des instances nationales bipartites et tripartites de consultation, de concertation et de négociations collectives. Les trois confédérations syndicales en question, sont: la Cstb, la CSA-Bénin et la Cosi-Bénin. Le patron de ce dernier syndicat est heureux de constater l’adoption de ces décrets en conseil des ministres.

« Il faut apprécier cette décision du gouvernement à sa juste valeur. Ce qui a été décidé en Conseil des ministres clarifie la situation. Et on doit comprendre maintenant qu’aux comités administratifs paritaires sectoriels, ne doivent siéger que les 3 organisations syndicales. Les arrêtés d’application doivent être signés. On n’a pas entendu un mot sur le Conseil économique et social. Mais dans l’ensemble, on a vu que l’essentiel est fait » a déclaré Noël Chadaré dans les colonnes du journal Fraternité. Il a par ailleurs remercié le chef de l’Etat pour avoir accédé à leur requête.

En effet, lors de la dernière rencontre avec Patrice Talon les responsables syndicales avaient évoqué la question avec le chef de l’Etat. « Nous avons dit qu’on ne peut pas faire des élections et ne pas jouir des résultats de ces élections. Ceux qui ont gagné les élections doivent être représentatifs des travailleurs dans tous les secteurs au plan national où il y a un dialogue bipartite ou tripartite » informe le Sg de la Cosi-Bénin. Patrice Talon a donc au cours de la séance, demandé au ministre de la fonction publique de travailler à régler le problème. Celle-ci a promis que « les choses iront vite avant juin » se rappelle le syndicaliste, satisfait par cette décision du conseil des ministres.

» Les choses se passaient comme si les élections professionnelles n’ont jamais eu lieu «

Pour lui, ce qui se passait avant la prise de ces décrets était une anomalie. « Nous avons fait les élections professionnelles depuis plus an. Lorsqu’on a donné les résultats, on a constaté à l’exception de la commission tripartite , que les autres commissions fonctionnaient comme si on n’avait pas fait d’élections professionnelles. Et nous avons réclamé les arrêtés qui devraient permettre aux organisations syndicales représentatives de siéger dans les fora de représentativité…Les choses se passaient comme si les élections professionnelles n’ont jamais eu lieu et qu’on fonctionnait selon la 2ème élection professionnelle de 2006 » rappelle M Chadaré.

« Nous ne devons pas ignorer les autres organisations syndicales qui ne sont pas représentatives »

Il prévient cependant contre tout triomphalisme. Les trois organisations syndicales représentent tous les travailleurs du Bénin, pas ceux de la Cstb, de la Cosi-Bénin et de la Csa-Bénin uniquement, a t-il tenu à faire savoir. « Nous ne devons pas ignorer les autres organisations syndicales qui ne sont pas représentatives. Nous avons aussi besoin de tenir compte d’eux. On va continuer de travailler avec eux. Nous avons un cadre de 6 organisations syndicales. Nous allons discuter avec elles. Un pont va toujours demeurer entre elles et nous. Nous allons recueillir leurs avis avant d’aller aux négociations. A partir de cette décision, nous prenons la mesure de notre responsabilité » a déclaré le patron de la Cosi-Bénin.