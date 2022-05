Au Bénin, le processus de recrutement de 750 jeunes soldats pour le compte de l’armée béninoise se poursuit. Le samedi 07 mai dernier, la phase écrite du concours s’est tenue sur l’ensemble du territoire national. C’est le Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre, le Général Abou Issa qui lancé l’épreuve de dictée question, la première de cette journée du samedi au Ceg Sainte Rita à Cotonou.

Au total 3.591 candidats ont composé dans 6 centres

Le haut gradé a profité de l’occasion pour mettre en relief le besoin de renforcement des capacités opérationnelles des différents corps de l’armée pour une meilleure prise en charge des questions de sécurité et de défense du pays. Au total 3.591 candidats ont composé dans 6 centres sur l’ensemble du territoire national. La direction de l’organisation du personnel des armées a mis en garde ces derniers contre la fraude.

A l’issue de cette phase écrite, il y aura la visite médicale. Quelques 900 candidats seront retenus après les épreuves écrites. Inutile de rappeler que dans les candidats qui composent, il y a des enseignants et des infirmiers. Ils ont respectivement affronté les épreuves de pédagogie appliquée et civisme, et de pathologie médicale et soins infirmiers.

Pour rajeunir et renforcer l’effectif des forces armées béninoises

Le ministère de la défense nationale a déjà fait savoir que le concours sera le plus transparent et le plus crédible que possible et que les meilleurs seront retenus. Les candidats qui composent cette phase écrite sont ceux qui avaient passé avec succès la phase des épreuves sportives. Ces 750 jeunes soldats bientôt recrutés viendront rajeunir et renforcer l’effectif des forces armées béninoises.