Invité de la chaîne de télévision privée E-télé hier dimanche 15 mai 2022, Abraham Zinzindohoué, le vice-président de l’Union progressiste a abordé plusieurs sujets d’actualité à l’instar de la tournée gouvernementale sur la cherté de la vie, la pension des députés et la question des 10% de suffrages à obtenir au plan national par les partis pour prétendre au partage des sièges au parlement. Sur ce dernier sujet, l’ancien député a rappelé les propositions de certains partis lors des concertations avec le médiateur de la République.

Quand on est « en République, on respecte les lois de la République »

Certaines formations politiques ont en effet demandé une atténuation de ce taux. Pour Abraham Zinzindohoué, quand on est « en République, on respecte les lois de la République ». Si chaque béninois devrait faire sa loi, on verserait dans l’anarchie. De plus, si un parti trouve qu’il n’est pas capable de réunir ce taux, il peut s’associer à d’autres qui ont le même problème pour créer un grand ensemble capable d’atteindre cet objectif. Il est persuadé que la règle des 10% n’a pas été instaurée dans une logique d’exclusion.

« J’appelle les 10% comme un taux d’inclusivité contrairement à ce que les gens disent que c’est pour exclure » a soutenu l’ancien président de la Cour suprême. En clair, pour ce membre créateur de l’Union progressistes, le taux des 10% a été instauré pour éviter une participation émiettée des formations politiques aux différents scrutins. De toutes les façons, les regard sont désormais tournés vers le palais de la Marina. Les partis attendent de voir quelle suite le chef de l’Etat donnera à leurs doléances ».