Le président turc Recep Tayyip Erdogan poursuit ses efforts en vue d’organiser une rencontre entre le dirigeant russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Zelensky, a déclaré ce dimanche le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, à l’issue d’une tournée dans des pays d’Amérique latine.

« Notre président est en négociations avec les deux dirigeants« , a-t-il déclaré, cité par le journal Sabah. Il a fait remarquer que l’unique objectif de Recep Tayyip Erdogan était de résorber le conflit en Ukraine et de jeter des ponts entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. «Nous poursuivons sincèrement nos efforts. Notre président les appelle quand c’est nécessaire et eux, ils l’appellent à leur tour», a ajouté Mevlut Cavusoglu. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précédemment estimé possible une rencontre entre les deux présidents, ajoutant toutefois que pour déboucher sur des résultats, elle devait être dument préparée.