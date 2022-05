Cela fait plusieurs mois que l’offensive russe lancée en Ukraine par le président russe Vladimir Poutine se poursuit. Face à cela, plusieurs pays occidentaux ont condamné l’action de la Russie tout en lui imposant de lourdes sanctions dans plusieurs secteurs notamment économique et financier. Cette position a été réitérée par l’Union européenne, qui voit Moscou comme une menace. En effet, ce jeudi 12 mai 2022, Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a estimé que la Russie constitue la menace pour l’ordre mondiale à cause de son offensive en Ukraine.

Un « pacte inquiétant avec la Chine »

Lors d’une allocution prononcée depuis le Japon, elle a estimé que la Russie « est aujourd’hui la menace la plus directe pour l’ordre mondial avec la guerre barbare contre l’Ukraine, et son pacte inquiétant avec la Chine ». Notons que les propos de la cheffe de la Commission européenne interviennent après que la Russie a sanctionné des sociétés occidentales. Selon un décret publié par le gouvernement russe, hier mercredi 11 mai 2022, il s’agit de plusieurs dizaines de compagnies énergétiques occidentales visées par ces mesures. Elles sont localisées précisément à Singapour, aux Etats-Unis et dans l’UE.

La Russie a affirmé avoir détruit des armes occidentales

D’après les précisions apportées sur la question, ces entreprises sont des filiales de Gazprom Germania, filiale allemande du mastodonte russe du gaz. Pour rappel, les propos d’Ursula Von der Leyen interviennent quelques jours après que la Russie a affirmé avoir détruit des armes occidentales. « Les forces armées russes ont détruit avec des missiles balistiques Iskander des armements et du matériel, livrés par les États-Unis et des pays occidentaux, près des stations ferroviaires de Krasnograd et de Karlovka, dans la région de Kharkov, ainsi qu’ont neutralisé le personnel de la 58e brigade de l’infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes » avait déclaré Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, selon l’agence de presse russe TASS.