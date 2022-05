La coopération sur le plan sécuritaire entre la Russie et le Mali produit des résultats probants sur le terrain, a déclaré vendredi le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop lors d’une rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

« Le peuple russe a toujours été du côté du Mali, et lui a toujours affirmé son attachement à l’unité et l’intégrité territoriale. La Russie a régulièrement apporté son appui au Mali au sein du Conseil de sécurité des Nations Unis. Notre coopération politique est bonne, notre coopération sur le plan sécuritaire est bonne, elle produit des résultats probants sur le terrain« , a déclaré le chef de la diplomatie malienne.

Abdoulaye Diop a rappelé que « le Mali est aussi sous un embargo illégal, illégitime et injuste de la part de la Cédéao et d’autres organisations« . « Et c’est pourquoi le Mali a une position de principe d’opposition à tout ce qui peut être sanctions, à tout ce qui peut être l’exclusion d’un pays du jeu international« . Par ailleurs, le ministre malien des Affaires étrangères a souligné que les dirigeants du pays « militaient depuis des années pour un monde multipolaire, pour un monde où le règlement pacifique est la clé des résolutions des problèmes et le dialogue, la clé pour trouver des solutions à nos problèmes qui sont difficiles et complexes. » (avec TASS)