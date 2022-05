Le président de la Douma (chambre basse du parlement russe) Viatcheslav Volodine estime qu’il faut confisquer les entreprises appartenant aux citoyens des pays inamicaux en réponse aux mesures pareilles des pays occidentaux contre les entreprises russes sur leurs territoires. « Il est approprié de répondre avec des mesures symétriques aux entreprises qui se trouvent sur le territoire de la Fédération de Russie et appartiennent aux citoyens des pays inamicaux qui prennent des décisions pareilles. L’argent reçu doit être dirigé au développement de notre pays », a-t-il écrit ce dimanche sur sa chaîne Telegram en commentant la loi adoptée par la Chambre des représentants aux USA et permettant de transmettre à l’Ukraine les actifs gelés des compagnies et des citoyens russes.

Viatcheslav Volodine a également souligné que cette loi n’aura pas d’impact sur l’économie russe. « Cette décision n’influencera pas notre économie. Les yachts, les villas et les autres avoirs saisis ne contribuaient pas à son développement« , a indiqué le président de la Douma. Il a toutefois souligné que celle loi créait un précédent dangereux « qui devrait toucher les États-Unis eux-mêmes ». Pour rappel, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a rappelé qu’en 2016 l’administration de l’ancien président Barack Obama avait saisi plusieurs biens immobiliers russes, dont certains bénéficiaient de l’immunité de l’ONU. « En conséquence, nous avons soulevé cette question avec le secrétariat à plusieurs reprises. Hélas, malheureusement, le secrétariat n’a pas pu régler cette question »

Pour rappel, les USA avaient annoncé leur intention de transférer les avoirs russes à l’Ukraine. Jeudi dernier, l’administration Biden a révélé un plan visant à identifier des actifs d’oligarques russes, les saisir et utiliser les fonds obtenus pour soutenir financièrement l’Ukraine.