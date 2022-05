Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé la Russie et l’Ukraine à intensifier les efforts diplomatiques visant au règlement du conflit. « J’appelle la Russie et l’Ukraine à renforcer les efforts diplomatiques et le dialogue afin d’atteindre le plus vite possible une solution en conformité avec le droit international et la Charte de l’ONU. J’appelle aussi les partenaires régionaux et internationaux à soutenir ce processus », a-t-il déclaré ce lundi lors d’une conférence de presse à l’issue des négociations avec la première ministre moldave Natalia Gavrilita.

« Je réitère ma proposition de fournir des services en la matière en tout moment », a ajouté Antonio Guterres. Les négociations russo-ukrainiennes se poursuivent depuis le 28 février, la délégation de Moscou y est dirigée par le conseiller du président russe, Vladimir Medinski. Plusieurs rencontres se sont tenues en Biélorussie avant que les pourparlers ne se poursuivent en visioconférence. Le 29 mars, les deux délégations ont eu des pourparlers en présentiel à Istanbul. Le 12 avril, le président russe Vladimir Poutine a déclaré aux journalistes que Kiev, s’éloignant des accords conclus lors des négociations en Turquie, avait conduit les négociations dans une impasse.

