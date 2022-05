Polémique autour de prétendu salaire des suppléants des députés. Le Président de la république Patrice Talon a apporté des clarifications lors des échanges avec les responsables syndicaux les plus représentatifs au Palais de la Marina de Cotonou le mardi 26 avril 2022. Alors que le Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), Kassa Mampo évoquait le montant de 400.000 fcfa de salaire par mois pour un suppléant, Patrice Talon, selon des propos relayés par Radio Bénin, a rectifié et parlé d’un accord interne entre les représentants du peuple et leurs formations politiques d’origine et de l’accord qui permet à un parlementaire de prélever une partie de ses propres revenus pour le parti et son suppléant.

Le Président Patrice Talon a déclaré que « c’est le député qui est en fonction qui a un salaire ». Il a fait savoir que si ce dernier « décide avec son parti qu’une partie ira à son suppléant et que ce message est passé au niveau du bureau du parlement, la questure et qu’au moment de le payer, lui-même il donne son accord pour qu’on envoie une partie à son parti». Selon le Chef de l’Etat, le montant est directemement prélevé sur les salaires des députés pour le fonctionnement de leur parti politique .

Le Premier Magistrat du Pays a précisé que «certes l’Etat va financer un peu les partis mais il faut que les membres, les adhérents cotisent ». Pour lui, les formations politiques ont instauré cela «avec l’accord de leurs membres et de leurs élus qu’une partie de leurs revenus» soit prélevée «pour le fonctionnement du parti et une partie prélevée pour leurs suppléants». Tout cela , selon le Président de la République du Bénin «relève du revenu global du député».

Pour le Chef de l’ Etat , «la meilleure gouvernance permet une meilleure utilisation des ressources » et qu’«au lieu de dilapider des milliards à acheter des choses qui n’existent pas , à payer des prestations fictives, il vaut mieux que des ressources soient utilisées de manière traçable à donner des revenus formels aux gens ». Il s’est posé la question de savoir pourquoi veut- on que «les gens disent qu’ils gagnent un million mais il y a 2 millions ou 1.500.000 par ailleurs de détournement ».

Le Président de la République Patrice Talon a insisté sur le fait que «quand nous assainissons, ça nous permet d’avoir une transparence dans la gestion, ça permet aux gens d’avoir des revenus légaux et ça nous permet d’avoir des économies par ailleurs pour l’ensemble du pays ». Il a rassuré le peuple béninois que «les ressources sont tracées, les dépenses sont suivies, les revenus sont transparents».