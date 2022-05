Samuel Eto’o a une fille en Espagne. Elle a 22 ans et porte le nom d’Erika Do Rosario Nieves. C’est un tribunal de Madrid qui a reconnu l’ex-international camerounais comme le père de la jeune fille en février dernier. Cela fait suite à une action en reconnaissance de paternité introduite par cette dernière contre la légende du foot africain en 2018. En obtenant gain de cause au tribunal , la jeune femme avait également gagné des avantages.

Née à Madrid en 1999

En effet, Samuel Eto’o avait été condamné à lui verser une rente mensuelle de 1400 euros avec effet rétroactif à compter du dépôt de la plainte. La jeune femme aurait ensuite chercher à entrer en contact avec le joueur camerounais sans succès. Elle a donc décidé conformément au verdict du juge, de réclamer à son père 2 ans de pension alimentaire.

Pour son avocat, l’ex-star du FC Barcelone et de l’Inter Milan a un patrimoine lui permettant de faire face à ses responsabilités légales envers sa cliente. Samuel Eto’o aurait eu une relation avec la mère de la jeune fille à la fin des années 90 alors qu’il jouait à Leganès. Erika Do Rosario Nieves est née en 1999 dans un hôpital de Madrid. Samuel Eto’o qui jouait à l’Espanyol de Barcelone à ce moment-là, avait refusé de reconnaître l’enfant.