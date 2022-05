Les Nations Unies se sont montrées divisées sur de nouvelles sanctions à imposer à la Corée du Nord. En effet, hier jeudi 26 mai 2022, la Chine et la Russie ont opposé leur veto sur une résolution du conseil de sécurité de l’ONU introduite par les USA qui impose de nouvelles sanctions à Pyongyang. Cela, dans le but de sanctionner ses tirs de missiles balistiques. Vassily Nebenzia, ambassadeur de la Russie aux Nations unies, a estimé que les USA ignorent les multiples appels de la Corée du Nord à mettre un terme à leurs « activités hostiles » et à commencer le dialogue.

La Chine a exhorté les USA à faire des efforts

« Il semble que nos collègues américains et occidentaux souffrent de l’équivalent du blocage de l’écrivain. Ils semblent n’avoir aucune réponse aux situations de crise autre que l’introduction de nouvelles sanctions » a-t-il ajouté. La réaction a été la même chez l’ambassadeur chinois à l’ONU, Zhang Jun, qui a estimé que la démarche entreprise par les USA « éloignait le Conseil du dialogue et de la conciliation ». Il a par ailleurs exhorté les Etats-Unis à faire des efforts en vue d’aboutir à une solution pacifique, tout en soulignant que de nouvelles mesures punitives visant la Corée du Nord pourraient avoir des conséquences humanitaires sur le pays.

Trois missiles balistiques lancés vers la mer du Japon

Rappelons que la résolution américaine introduite au conseil de sécurité de l’ONU intervient suite à de multiples tirs de missiles réalisés par Pyongyang depuis le début de l’année. Trois missiles balistiques ont été lancés en direction de la mer du Japon, selon les informations révélées le mercredi 25 mai 2022 par l’agence de presse Yonhap. Les projectiles avaient été tirés depuis la région de Sunan à proximité de la capitale Pyongyang. D’après le média NHK, deux des missiles étaient tombés hors de la zone exclusive économique du Japon, en mer du Japon.