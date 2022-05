Le président russe, Vladimir Poutine, s’est excusé pour les commentaires de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, affirmant qu’Adolf Hitler avait des origines juives, selon le Premier ministre israélien, Naftali Bennett. Pour rappel, au cours d’une déclaration et faisant référence au président ukrainien Zelensky, M Lavrov a affirmé : « si je me souviens bien, et je peux me tromper, Hitler avait aussi du sang juif. Cela ne veut rien dire du tout ». Il répondait au fait que le président ukrainien Zelensky affirmait qu’il ne pouvait être nazi, étant lui-même juif.

Le premier ministre israélien a finalement affirmé qu’il acceptait les excuses et a remercié Poutine d’avoir clarifié sa position, a-t-il déclaré. L’incident avait créé une mini crise diplomatique entre les deux pays. Lavrov était revenu à la charge, via un communiqué de son ministère. « Nous avons prêté attention aux déclarations anti-historiques du ministre des Affaires étrangères (israélien) Yaïr Lapid, qui expliquent en grande partie la décision du gouvernement actuel de soutenir le régime néonazi de Kiev… L’histoire connaît malheureusement des exemples tragiques de coopération entre juifs et nazis » pouvait-on lire dans le communiqué.

Plus tard une autre déclaration venait raviver les tensions. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a affirmé ce mercredi que des mercenaires israéliens combattaient aux côtés du régiment d’extrême droite Azov en Ukraine. « Les mercenaires israéliens sont pratiquement au coude à coude avec les militants d’Azov en Ukraine« , a déclaré Maria Zakharova à la radio russe Spoutnik dans une interview. Les déclarations du premier ministre israélien viennent donc mettre un frein à l’escalade.