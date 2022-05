Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin, Brian Shukan a remis, ce jeudi 5 mai 2022 au Palais de la Marina de Cotonou, sa lettre de créance au Président de la République du Bénin, Patrice Talon. Le Chef de la Chancellerie a pour résidence Cotonou. Ce nouvel ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin a 54 ans. Il est juriste et occupait depuis 2019 le Poste de chargé d’affaires à l’Ambassade des Etats-Unis près le Soudan à Khartoum avant sa nomination à Cotonou. Ayant commencé sa carrière diplomatique au Bénin, il y a 26 ans, il dit avoir retrouvé un pays qui a changé mais avec le même peuple qui a soif de la démocratie.

Reçu sur Radio Bénin après sa présentation de lettre de créance au Chef de l’Etat, Brian Shukan a déclaré que depuis son séjour «au Bénin, beaucoup de choses ont changé ». C’est pour cela qu’il a tenu à féliciter « le gouvernement du Bénin qui a pris des mesures importantes pour améliorer la vie des Béninois grâce aux infrastructures, aux soins de santé, à l’éducation et au service public comme l’électricité en partenariat étroit avec les Etats-Unis ».

Pour le nouvel ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin «ce qui n’a pas changé, ce sont les valeurs et les aspirations démocratiques partagées par les peuples béninois et américain ». Il a fait savoir qu’au cours de ses discussions avec le président Patrice Talon, «l’une des principales priorités est de renforcer la démocratie tant aux Etats-Unis que dans le reste du monde ». Il a affirmé que le Président de la République du Bénin et lui ont «parlé aussi de l’importance de continuer à travailler en étroite collaboration pour faire face aux nouvelles menaces de la sécurité». Il s’engage donc «à renforcer et poursuivre ce travail important afin que tous les Béninois puissent réaliser leur plan de protection dans la paix ».