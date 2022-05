Les sanctions entraînent certaines difficultés pour la Russie, mais en même temps elles la renforcent à certains égards. C’est ce qu’a déclaré le président russe Vladimir Poutine en s’exprimant jeudi par liaison vidéo lors du premier Forum économique eurasiatique rapporte l’agence TASS.

Il a reconnu que, dans les conditions actuelles, les entreprises étaient confrontées à des problèmes, notamment logistiques et de transport. « Néanmoins, tout peut être réglé d’une nouvelle manière, quoique non sans pertes à un certain stade. Mais cela nous rend également plus forts à certains égards« , a déclaré le chef de l’État russe.

En tout cas, a-t-il poursuivi, le pays acquiert de nouvelles compétences et commence à concentrer ses ressources économiques, financières et administratives sur des domaines novateurs.