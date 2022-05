Démarré depuis le lundi 23 mai 2022 au stade de l’amitié Général «Mathieu Kérékou » de Kouhounou, le stage de préparation des Ecureuils du Bénin des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023) se poursuit. Il y a eu une nouvelle séance d’entrainement ce vendredi 27 mai 2022. 14 joueurs ont participé à cette nouvelle séance d’entrainement dirigée par le sélectionneur national par intérim Moussa Latoundji. Petit à petit, le groupe est en train de se constituer. Ce groupe de Moussa Latoundji devrait être au grand complet d’ici le dimanche 29 mai 2022 pour amorcer la deuxième semaine de préparation du match face aux Lions de la Théranga du Sénégal.

Reçu sur Radio Bénin ce vendredi 27 mai 2022, l’attaquant des Ecureuils du Bénin, Mickaël Poté, présent à l’entrainement de ce vendredi 27 mai 2022, parle de ses sensations après la première semaine de travail. Pour l’attaquant des Ecureuils du Bénin, tout « se passe bien » et que « c’est un plaisir de revenir» en sélection nationale. Il a fait savoir que «le groupe revient petit à petit » et que lui et ses coéquipiers ont « commencé un peu plutôt» , histoire d’être prêt » contre les Lions de la Téranga du Sénégal le samedi 4 juin 2022 au stade «Abdoulaye Wade » de Dakar.

Mickaël Poté a rassuré les supporters béninois que «ça se passe bien pour l’instant» et que les joueurs essayent «de se concentrer au maximum ». Il a affirmé qu’«il y a cette motivation en plus » car ils savent qu’ils vont «jouer le champion d’Afrique ». « Dans le temps, je pense qu’on a démontré contre les grosses écuries » a –t-il laissé entendre avant d’ajouter que la sélection nationale du Bénin «a pu faire belle figure» lors des différentes rencontres qu’elle a disputé face à de grandes équipes africaines. «Ce sera bien de bonnes choses pour essayer de ne pas récidiver dans le mauvais mais plutôt récidiver dans le bon » a-t-il lâché Il faut rappeler que les Ecureuils du Bénin croiseront le samedi 04 juin 2022 à Dakar les crampons avec le Sénégal et le mercredi 08 juin 2022 au stade l’amitié de Kouhounou contre le Mozambique.