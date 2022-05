L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, recevra pour la deuxième fois consécutive le Soulier d’or, qui récompense le meilleur buteur des championnats nationaux des pays faisant partie de l’Union des associations européennes de football (UEFA).

Robert Lewandowski a marqué 35 buts dans le championnat allemand, le Bayern a remporté le champion national pour la 32e fois. L’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, est deuxième avec 28 buts, tandis que l’attaquant de la Lazio Rome, Ciro Immobile, et l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, sont troisièmes avec 27 buts chacun. Lors de la saison 2020/21, M. Lewandowski a également remporté le Soulier d’or, marquant 41 buts dans le championnat allemand.

Robert Lewandowski a 33 ans. Il joue pour le Bayern depuis 2014. Le Polonais a joué 374 matchs pour l’équipe, marquant 344 buts et faisant 72 passes décisives. Il est devenu six fois le meilleur buteur du championnat d’Allemagne. M. Lewandowski a remporté la Ligue des champions et la Supercoupe de l’UEFA, neuf fois le championnat d’Allemagne, quatre fois la coupe et six fois la supercoupe nationale avec le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, pour lequel il avait joué de 2010 à 2014. (Avec TASS)