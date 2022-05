Dans un contexte de fortes tensions internationales sur la guerre en Ukraine marquée par une salve de sanctions prononcée par les pays Occidentaux contre la Russie, la Chine a pris la décision de mettre en place des « tests de résistances bancaires». L’objectif est de tester la résistance de la Chine si elle devrait subir des sanctions comme la Russie.

Selon certaines personnes ayant pris part aux travaux, l’exercice a nécessité le recours à une série de méthodes dont la modélisation. Déjà, on retient que, Pékin est nettement plus résistant que Moscou selon Tong Zhao, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace basé à Pékin. Pour le scientifique chinois, l’exerce permet à la Chine de savoir à quoi s’en tenir si un soutien matériel à la Russie au cours de ce conflit devrait lui valoir des sanctions.

La Chine est résistante selon des chercheurs

«Du point de vue de Pékin, si les alliés occidentaux dirigés par les États-Unis pouvaient prendre de telles mesures contre Moscou, ils pourraient également faire de même avec la Chine. Par conséquent, ils doivent savoir à quel point le pays est vraiment résistant», a-t-il notamment martelé.

Notons également qu’en avril dernier, une réunion avait eu lieu entre des responsables du ministère chinois des Finances et de la banque centrale ainsi que des banques nationales et étrangères, dont HSBC. L’objectif de ladite rencontre était la protection des actifs chinois à l’étranger en cas de sanctions.