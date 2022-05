Depuis quelques jours, une statue fait débat sur la toile. Nouvelle réalisation du gouvernement, cette statue va rendre hommage aux femmes vaillantes du Dahomey d’alors, et aux femmes en général. Seul hic, beaucoup sur la toile ont attribué cette statue à Tassi Hangbe, reine du Danxomè qui a dirigé le royaume de 1708 à 1711 et a succédé. à son frère jumeau Akaba.

Depuis la photo prise et postée par le photographe Erick Ahounou, la toile béninoise est en ébullition. Certains ont tout de suite salué le portrait de la reine Tassi Hangbe, d’autres affirmant qu’il s’agissait plutôt d’une amazone lambda tout simplement. Le gouvernement a tenu via son compte officiel à donner des précisions. « Polémique autour de l’identité de la statue en cours de dévoilement derrière la Présidence de la République : Il s’agit bel et bien de l’Amazone. De tout temps, depuis qu’il a lancé ce projet, le Gouvernement a parlé de la statue de l’Amazone. C’est pourquoi la Place qui l’abrite est dénommée » Esplanade des Amazones « . La statue en cours de dévoilement a donc été érigée en hommage aux vaillantes Amazones » peut-on lire dans un communiqué.